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Кухарев вручил 50 минчанкам орден Матери

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 10 сентября вручил 50 минчанкам орден Матери, пишет БЕЛТА.

Архивное фото

Всего в семьях многодетных минчанок воспитывается 255 детей. 

Как отмечает агентство, 39 из награжденных женщин успешно совмещают материнство и профессиональную деятельность. 

Награжденные матери также получили единовременные денежные выплаты за счет средств республиканского бюджета – по 1366,35 BYN (5 БПМ).

«В этом зале присутствуют люди, которые отдали душу и сердце своим детям, делают все, чтобы они росли в заботе, внимании», – обратился к героиням праздника Владимир Кухарев. Он пожелал им всего самого наилучшего и поблагодарил за самоотверженность и талант быть мамой и достойным человеком, успешным работником. «Государство нуждается в крепкой семье. И многодетная семья, которая является образцом для подражания в своем отношении к детям, – прочный фундамент нашего общества», – подчеркнул глава столицы.

Сейчас в Минске проживает 16 113 многодетных семей, в которых воспитывается 51 638 несовершеннолетних детей, в том числе 31 050 детей школьного возраста. Напомним, что с 1996 года орден Матери получили 903 минчанки.
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Фото: Александр КУШНЕР
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