Кухарев: в Минске в этом году начнется строительство выставочного центра с эмиратскими инвестициями

В Минске в этом году начнется строительство торгово-выставочного центра с эмиратскими инвестициями в комплексе "Северный берег". Об этом заявил журналистам на полях Национального дня Беларуси на всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

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- Это очень важный для Минска проект. Потому что это самые современные технологии. Это инвестор с мировым именем. Сегодня активно идет работа по проектированию, градостроительным проектам. И мы планируем в ближайшее время выйти на площадку и строить первые объекты. Это выставочный центр, привязка к территориям уже прошла. И мы с уверенностью можем сказать, что в этом году начнется строительство этого объекта в Минске.

По его словам, проект рассчитан до 2040 года.

- Инвестор настроен работать очень интенсивно. И возможно, проект будет завершен несколько раньше. Поэтому сейчас мы плотно работаем, чтобы как можно быстрее начать его реализацию. К проекту привлечены лучшие специалисты в различных областях строительства, инновационных технологий. Он будет реализован в рамках проекта «Умный город».

Напомним, Мингорисполком заключил с частной компанией с ограниченной ответственностью и обществом с ограниченной ответственностью Riverside Development Holdings Limited (ОАЭ) договор о возведении объекта "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Комплекс разместится в границах МКАД - пр.Победителей - ул.Орловской - Цнянского водохранилища. Стоимость реализации проекта составит $4 млрд. В его состав войдут жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и общественного назначения общей площадью более 6 млн кв.м. Предусматривается также возведение Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта и Минского центра международной торговли.

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