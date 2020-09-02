Только вместе с коллективами предприятий можно найти решение сложных вопросов в любой отрасли. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заместитель Премьер-министра Владимир Кухарев во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Могилевтехмонтаж".
"Например, в строительных организациях на таких встречах можно услышать подсказки, как решить проблемы в отрасли. В частности, поменять нормативную базу, потому что многое в ней устарело и требует серьезных доработок, – отметил Владимир Кухарев. – Люди сталкиваются с какими-то трудностями в своей профессиональной сфере ежедневно, а на таких встречах есть возможность рассказать о них. Так запускается процесс улучшения условий работы".
Во время встречи представители коллектива "Могилевтехмонтаж" задавали вопросы, касающиеся изменения нормативной базы, повышения заработной платы и упрощения выезда белорусских строителей на работу в Россию. Как отметил Владимир Кухарев, многие вопросы сейчас прорабатываются, а некоторые из них будут решены до конца текущего месяца.
Кроме разговора на профессиональные темы вице-премьер рассказал о том, какие планы строит государство на ближайшую пятилетку. "Особое внимание будет уделяться строительству жилья и дорог в стране, ремонту дорог местного назначения, развитию сферы ЖКХ и социальной сферы. И с вашей помощью мы будем воплощать эти планы в жизнь", – подчеркнул Владимир Кухарев.
ОАО "Могилевтехмонтаж" основано в 1998 году и включает в себя три строительно-монтажных управления, которые выполняют все виды строительно-монтажных и специализированных работ на любом этапе строительства. Здесь трудится более 1 тысячи человек.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
911
Кухарев: только вместе с коллективом предприятия можно найти решение сложных вопросов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter