Кухарев: сила государства – в единстве людей

Об этом заявил сегодня председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, отвечая на вопрос участника диалоговой площадки о задачах для молодежи на пятилетку.
Фото из архива
– На Всебелорусском народном собрании будет приниматься программа на пять лет. Главная ее задача – неуклонное развитие нашего государства. Мы должны понимать (и молодежь в первую очередь): никому мы в этом мире не нужны. Каждый человек и каждое государство должны строить свое будущее самостоятельно. Только когда в стране есть устойчивая экономика, работают предприятия и организации, обеспечивается развитие, государство способно жить и развиваться. Вклад каждого важен. Студент должен учиться, специалист – работать. В противном случае развития не получится. Сила государства – в единстве людей, общих целях. Тогда решаются любые проблемы, – подчеркнул Владимир Кухарев.
Мэр столицы отметил также, что если у молодежи есть желание создать собственную политическую партию, препятствий к этому никаких нет.
Молодые минчане предлагают на предприятиях, где еще нет специалистов по работе с молодежью, создать соответствующую ставку. Владимир Кухарев подчеркнул, что руководители делают ставку на молодежь и заинтересованы в том, чтобы работа с ней велась по всем направлениям. Что же касается специалистов, то мэр ждет предложений, какой должна быть их подготовка, от самих молодых людей.
Одну из самых злободневных тем поднял заместитель директора ОАО «МАЗ» Алексей Ламекин. Для многих молодых заводчан – и не только – жилищный вопрос сегодня стоит остро. Мэр напомнил, что с нового года очередь для нуждающихся должна составить не более года. Кроме того, сами предприятия могут участвовать в строительстве общежитий. Серьезно развиваются и города-спутники, более дешевое жилье в которых может стать для мобильной молодежи хорошим вариантом.
Интересовалась молодежь и ситуацией с пандемией коронавируса. Сошлись на том, что мероприятия на свежем воздухе не так опасны, как в тесном помещении, поэтому ограничений на новогодние мероприятия не будет.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
986
Кухарев: сила государства – в единстве людей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter