Кухарев предложил продлить сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске

Ярмарки выходного дня проходят в столице с 12 сентября. За этот период их общий товарооборот составил почти 6 миллионов рублей. В них приняли участие около 13 тысяч производителей, в том числе фермерских хозяйств и физлиц. Реализовано 3,4 тысячи тонн плодоовощной продукции на общую сумму 3,8 миллиона рублей.Участникам Великой Отечественной войны, инвалидам 1-й и 2-й групп, горожанам в возрасте более 80 лет оказывают помощь, бесплатно доставляя покупки на дом. В этой работе принимают активное участие волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи. Услугой уже воспользовались более 1,5 тысячи человек.