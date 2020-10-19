Во время оперативного совещания председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил не ограничивать продавцов и покупателей ярмарок датой 1 ноября. Если на такой формат торговли есть спрос и позволят погодные условия, ярмарки по выходным дням в ноябре необходимо продолжить, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
Ярмарки выходного дня проходят в столице с 12 сентября. За этот период их общий товарооборот составил почти 6 миллионов рублей. В них приняли участие около 13 тысяч производителей, в том числе фермерских хозяйств и физлиц. Реализовано 3,4 тысячи тонн плодоовощной продукции на общую сумму 3,8 миллиона рублей.
Участникам Великой Отечественной войны, инвалидам 1-й и 2-й групп, горожанам в возрасте более 80 лет оказывают помощь, бесплатно доставляя покупки на дом. В этой работе принимают активное участие волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи. Услугой уже воспользовались более 1,5 тысячи человек.
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Кухарев предложил продлить сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ