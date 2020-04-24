Кухарев: поставлена задача максимально обеспечить работу строительного комплекса

Перед Правительством поставлена задача — максимально обеспечить работу строительного комплекса. Об этом сообщил журналистам заместитель Премьер-министра Владимир Кухарев во время посещения ОАО "Керамин".





— Вчера на совещании Президентом поставлена задача обеспечить работу строительного комплекса. Мы видим, что комплекс — один из локомотивов экономики страны. Что касается строительных организаций, то они загружены в полном объеме. По итогам работы первого квартала рост строительно-монтажных работ составил 106,5 процента. И это говорит о том, что есть возможности дальше двигаться в этом направлении. Что касается строительно-промышленной отрасли, то сейчас работа проводится с каждым предприятием в отдельности. Здесь важен индивидуальный подход. Работаем, чтобы на этих предприятиях была загрузка. Должны в полном объеме обеспечить продукцией внутренний рынок и продолжать работы по отгрузке продукции на экспорт.

Говоря о предприятии «Керамин», Владимир Кухарев дал положительную оценку его работы.

— «Керамин» — это один из флагманов белорусской строительной отрасли. Порядка 60 процентов продукции идет на экспорт. Сегодня мы посмотрели, как он работает. Несмотря на затишье на внешних рынках, контракты заключаются. Осваиваются новые виды продукции — плитка большого формата. Это продукция с высокой добавленной стоимостью. На внутреннем рынке по итогам первого квартала наблюдается рост спроса на продукцию. И на сегодняшний день серьезных проблемных вопросов на «Керамине» нет. Люди работают, коллектив порядка 2,5 тысячи человек. Продолжается поиск новых потребителей. И серьезных опасений в отношении данного предприятия нет.