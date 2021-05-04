Кухарев поручил нарастить темпы ремонта дворовых проездов в Минске

Архивное фото

Уточняется, что из запланированного ремонта 154,7 тыс. кв. м. асфальтовых покрытий проездов, на 30 апреля работы выполнены только на 63,3 тыс. кв. м. Владимир Кухарев, выслушав доклад, где представлялись такие данные, потребовал от дорожных служб нарастить темпы ремонта.Также на совещании обсуждали безбарьерную среду в столице. Из 23,9 тысячи подъездов элементами безбарьерной среды для маломобильных граждан оборудованы 5,7 тысячи. Недавно их обследовали и выявили 888 пандусов, требующих ремонта. Работа по приведению их в надлежащее состояние завершается. Владимир Кухарев поручил «Центру информационных технологий Мингорисполкома» и отделу по работе с обращениями граждан впредь информировать его лично о каждой жалобе о неисправности пандусов в жилых домах города.Кроме того, на совещании затрагивались вопросы озеленения придомовых территорий в городе. Нынешней весной во дворах Минска перевыполнили план по посадкам, высадив 7,3 тысячи деревьев и 34 тысячи кустов.