Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил коммунальным службам столицы до конца года закрыть все вопросы с невыполненными заявками граждан, поступающими на 115.бел. Об этом сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально".
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– Все запросы жителей, которые поступили на портал 115.бел и не были выполнены в срок, должны быть удовлетворены. Необходимо разобраться даже с долгосрочными заявками, независимо от сложности работ. Обращаю внимание глав администраций районов, это направление – приоритет, прежде всего, в вашей работе, – отметил Владимир Кухарев.
Директор центра информационных технологий Мингорисполкома Максим Бардович в свою очередь рассказал, что за январь–август количество запросов на 115.бел сократилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее некоторые проблемы, поднятые горожанами, не решаются годами. В основном это вопросы хранения неэксплуатируемых машин во дворах, повреждения улично-дорожной сети и ямы на проезжей части.
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Кухарев поручил до конца года решить вопрос с невыполненными заявками минчан на портале 115.бел
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Фото: Виталий ГИЛЬ