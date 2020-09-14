Кухарев поручил до конца года решить вопрос с невыполненными заявками минчан на портале 115.бел

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, – отметилв свою очередь рассказал, что за январь–август количество запросов на 115.бел сократилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее некоторые проблемы, поднятые горожанами, не решаются годами. В основном это вопросы хранения неэксплуатируемых машин во дворах, повреждения улично-дорожной сети и ямы на проезжей части.