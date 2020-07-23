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Кухарев: объемы строительства жилья в Беларуси будут увеличиваться

В Беларуси будут увеличиваться объемы строительства жилья. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Владимир Кухарев на заседании коллегии Минстройархитектуры, пишет БЕЛТА.

"Главой государства поставлена задача увеличить объемы строительства жилья в республике. Этот вопрос сейчас прорабатывается с Министерством экономики и Министерством финансов. Особое внимание необходимо обратить на возведение арендного жилья и жилых домов, в которых электрическая энергия используется для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Формировать планы по их строительству на последующие годы нужно уже сегодня", – сказал Владимир Кухарев.

Вице-премьер напомнил: строительным организациям предстоит большой объем работ по реализации распоряжения Президента "О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения". "Мы должны оперативно приступить к строительству этих объектов", – подчеркнул Владимир Кухарев.

Вице-премьер также поручил Минстройархитектуры с предприятиями отрасли принять меры для увеличения экспорта строительных услуг.

Как сообщалось ранее, в этом году в Беларуси запланировано ввести в эксплуатацию 4 млн кв. м жилья, из них 984,13 тыс. кв. м – с господдержкой. Правительством также установлено задание в этом году ввести в эксплуатацию 135 тыс. кв. м арендного жилья, в 2021-м в планах возвести не менее 250 тыс. кв. м такого жилья. На заседании коллегии Минстройархитектуры облисполкомам и Мингорисполкому поручено определить конкретное количество организаций и предприятий, которые могут строить арендное жилье и заинтересованы в этом.

Также в Беларуси планируется поэтапно увеличивать количество электродомов. В 2020 году, в соответствии с постановлением Совета Министров, запланировано ввести в эксплуатацию 135 тыс. кв. м такого жилья. На 2021-й предполагается установить задание в объеме не менее 270 тыс. кв. м. С учетом серьезных планов по строительству электродомов на 2021–2025 годы поставлена задача совместно с Минэнерго определиться по каждому объекту, чтобы можно было своевременно проектировать и строить электросети.

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