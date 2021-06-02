Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании в горисполкоме поставил задачу обеспечить возможность вакцинации всех желающих сотрудников предприятий в медсанчастях по месту работы. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Минск. Официально».
– Необходимо максимально создавать условия для того, чтобы горожане могли привиться на своих рабочих местах. Все предприятия, где есть база для проведения вакцинации, должны ее использовать с этой целью, – отметил Владимир Кухарев.
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Кухарев: необходимо максимально создавать условия для того, чтобы минчане могли привиться от COVID-19 на рабочих местах
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