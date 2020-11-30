Кухарев: для новогоднего оформления Минска необходимы новые дизайнерские решения

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БЕЛТА

, – отметил Владимир Кухарев.Главам администраций районов и столичному предприятию "Мингорсвет" поручено в течение десяти дней подготовить предложения по определению в городе мест, где необходима дополнительная праздничная подсветка. К реализации этих предложений приступят в следующем году.Кроме того, будут изменены подходы в новогоднем оформлении города. Глава Минска констатировал, что в столице из года в год применяются одни и те же подходы, которые уже требуют пересмотра. Для создания яркой и насыщенной атмосферы праздника необходимы новые дизайнерские решения.Во время оперативного совещания Владимир Кухарев потребовал от коммунальных служб более качественно подходить к вопросам содержания города в зимних условиях. На нынешней неделе прогнозируется нестабильная погода. Важно обеспечить безопасность движениякак транспорта, так и пешеходов.Председатель Мингорисполкома также обратил внимание на ускорение процедуры рассмотрения ДТП, не повлекших серьезного ущерба. Незначительные аварии не должны оборачиваться многочасовыми пробками в столице.