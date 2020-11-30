Праздничная иллюминация в спальных районах столицы и качественный подход к вопросам содержания города в зимних условиях были обсуждены сегодня на оперативном совещании под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально".
Фото: архив БЕЛТА
– Ежегодно в создании праздничной подсветки и иллюминации мы концентрируем работу в центре города, на главных проспектах. Но у нас есть еще и спальные районы, там тоже необходимо этой работой заниматься, – отметил Владимир Кухарев.
Главам администраций районов и столичному предприятию "Мингорсвет" поручено в течение десяти дней подготовить предложения по определению в городе мест, где необходима дополнительная праздничная подсветка. К реализации этих предложений приступят в следующем году.
Кроме того, будут изменены подходы в новогоднем оформлении города. Глава Минска констатировал, что в столице из года в год применяются одни и те же подходы, которые уже требуют пересмотра. Для создания яркой и насыщенной атмосферы праздника необходимы новые дизайнерские решения.
Во время оперативного совещания Владимир Кухарев потребовал от коммунальных служб более качественно подходить к вопросам содержания города в зимних условиях. На нынешней неделе прогнозируется нестабильная погода. Важно обеспечить безопасность движения – как транспорта, так и пешеходов.
Председатель Мингорисполкома также обратил внимание на ускорение процедуры рассмотрения ДТП, не повлекших серьезного ущерба. Незначительные аварии не должны оборачиваться многочасовыми пробками в столице.
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Кухарев: для новогоднего оформления Минска необходимы новые дизайнерские решения
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