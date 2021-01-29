Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.18
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Кухарев: акцент – на создание и расширение инновационных производств

Кухарев: акцент – на создание и расширение инновационных производств

Приоритетными направлениями, которые обеспечивают устойчивую динамику развития Минска, станут цифровая трансформация городской экономики, проведение активной инвестиционной политики и обеспечение роста инвестиций в экономику, развитие сферы услуг, диверсификация экспорта, создание новых производств и предприятий, рациональное импортозамещение. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в ходе выступления на собрании участников VI Всебелорусского народного собрания от белорусской столицы, которое проходит сегодня в Минске.


По словам председателя Мингорисполкома, по итогам социально-экономического развития белорусской столицы в 2016–2020 годах достигнут рост экспорта товаров в 1,7 раза, реальной зарплаты – в 1,4 раза. За минувшую пятилетку введено в эксплуатацию 3,4 млн кв. м жилья, созданы новые рабочие места для 130 тысяч человек. Что касается новой пятилетки, Владимир Кухарев сообщил:

– Приоритетными направлениями, которые обеспечивают устойчивую динамику развития столицы, станут цифровая трансформация экономики Минска, проведение активной инвестиционной политики и обеспечение роста инвестиций в экономику, развитие сферы услуг, диверсификация экспорта, создание новых производств и предприятий, рациональное импортозамещение. Развитие промышленного комплекса столицы до 2025 года будет определяться обеспечением роста за счет модернизации, повышением уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции, развитием наукоемких экспортоориентированных производств. 


Владимир Кухарев также отметил еще одну из важнейших задач развития Минска на предстоящую пятилетку:

– Максимально возможное сохранение производственных объектов на территории города с учетом их трансформации в современные инновационные предприятия.

Политика же рационального импортозамещения будет направлена на производство экономически эффективной импортозамещающей продукции: 

– Планируются к освоению производства новые виды продукции: грузовой электромобиль грузоподъемностью 10 тонн, станции заряда тяговых аккумуляторных батарей электробусов, стационарные системы накопления электроэнергии, бланки биометрических документов и многое другое. Акцент будет сделан на создание и расширение инновационных производств: электрического транспорта, в том числе беспилотного, широкой гаммы продукции приборостроения, электроники, оптики, лазерной и теплоизоляционной техники, новых материалов и покрытий. Продолжится развитие новых методов лечения.


Владимир Кухарев также сообщил, что в предстоящей пятилетке свое дальнейшее развитие получит Минский городской технопарк:

– Количество его резидентов к 2025 году увеличится с 40 до 80, а объем производства продукции – более чем в 2 раза. И составит свыше 100 млн рублей. Площадь технопарка увеличится до 50 тысяч квадратных метров. Его расширение будет осуществляться на площадях, которые в настоящее время не используются или используются неэффективно.

В ходе работы форума делегаты обсудили основные направления развития города Минска на предстоящую пятилетку. Участие в собрании приняли председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей от города Минска, министры, представители местных органов исполнительной власти, а также профсоюзов и ряда политических партий и общественных организаций.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Возможно ли повторное заражение коронавирусом после бессимптомного течения болезни? Объяснил педиатр
Кривошеев: вокруг белорусских достижений должна создаваться медиа-среда
Число погибших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 10
Лучшие сотрудники ОГАИ Климовичского РОВД о работе в приграничье: контрабанде, погонях и спасении человека на пожаре
Перечень безрецептурных лекарств временно расширен
Гигин: мы устояли, дрогнули только самые слабые, продажные и корыстные
Всегда ли увеличенный лимфоузел является симптомом рака? Ответил медик
Около 10 тыс. медработников привились от коронавируса в Беларуси
Гайдукевич: мы должны жестче отстаивать свои национальные интересы во всем мире
Намерение США вывести войска из Афганистана остается в силе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Протестунство – симптом болезни
COVID-19 и беременность: врач рассказал, в каких случаях коронавирус передается от матери к ребенку
Швейцарец Мартин Егер победил в спринте на ЧЕ по биатлону
Отношение Президента к молодежи и ее роли в обществе импонирует – студент ВГУ им. П. М. Машерова
Кочанова: на Всебелорусском народном собрании нас ожидает интересный деловой разговор
Искренняя и на злобу дня: студентка Витебского госуниверситета о встрече Президента со студенческой молодежью
В Гомеле в преддверии Дня науки чествовали ученых
МВД: иностранец подозревается в хищении продукции МТЗ на сумму в 2,3 млн евро
Россиянке запретили завещать квартиру коту
Дефицит республиканского бюджета в 2020 году составил 1,9 млрд рублей
Без пяти минут выходные: несколько способов, как здорово их провести
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как правильно: партийцы или патриции?
В разговоре с Президентом затронуто много актуальных вопросов – студентка Витебского госуниверситета
Студент ГрГУ имени Янки Купалы: Глава государства с уважением относится к молодежи и ее мнению
ВОЗ ожидает невысокую заболеваемость гриппом в Беларуси
Магистрант БГУ Роман Роль о встрече Президента со студенческой молодежью: встреча получилась неформальной, откровенной и доброй
Студентка ГрГУ имени Янки Купалы: Президент ориентирован на воплощение предложений студентов
Студентка из Гродно прокомментировала свое предложение о создании университетского эндаумент-фонда
Модератор сегодняшней встречи с Президентом: именно молодежь формирует вектор для движения вперед
Визажист назвала ошибки при работе с карандашом для глаз
РСЗО «Шквал», новейшие ударные беспилотники и радиолокационные станции: чем удивляли разработчики на выставке Госкомвоенпрома
Кухарев: акцент – на создание и расширение инновационных производств
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Дудики – штаны позора
В Следственном комитете подтвердили задержание Тимы Белорусских
Не менее двух человек погибли в результате стрельбы в Пенсильвании
Очень хозяйственные! Какие знаки зодиака самые жадные
Прощание с Лановым пройдет в Театре им. Вахтангова 1 февраля
В Витебске вынесли приговор мужчине за убийство лабрадора
Червяков: идеология новой пятилетки – счастливая семья, интеллектуальная страна, сильные регионы и государство-партнер
Тима Белорусских прокомментировал новость о своем задержании
Беларусь и Армения обсудили взаимодействие правоохранительных органов двух стран
Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на "Евровидении-2021" от России
Собрание столичных участников VI Всебелорусского народного собрания проходит в Минске
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1867 пациентов с COVID-19, выписаны 2200
Бендика выиграла спринтерскую гонку на чемпионате Европы по биатлону
БОО «Отдых в деревне» запустило инициативу по продвижению местной, натуральной и крафтовой продукции
Авторы
СКАНИРУЙТЕ