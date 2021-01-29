Кухарев: акцент – на создание и расширение инновационных производств

Приоритетными направлениями, которые обеспечивают устойчивую динамику развития Минска, станут цифровая трансформация городской экономики, проведение активной инвестиционной политики и обеспечение роста инвестиций в экономику, развитие сферы услуг, диверсификация экспорта, создание новых производств и предприятий, рациональное импортозамещение. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в ходе выступления на собрании участников VI Всебелорусского народного собрания от белорусской столицы, которое проходит сегодня в Минске.
По словам председателя Мингорисполкома, по итогам социально-экономического развития белорусской столицы в 2016–2020 годах достигнут рост экспорта товаров в 1,7 раза, реальной зарплаты – в 1,4 раза. За минувшую пятилетку введено в эксплуатацию 3,4 млн кв. м жилья, созданы новые рабочие места для 130 тысяч человек. Что касается новой пятилетки, Владимир Кухарев сообщил:
– Приоритетными направлениями, которые обеспечивают устойчивую динамику развития столицы, станут цифровая трансформация экономики Минска, проведение активной инвестиционной политики и обеспечение роста инвестиций в экономику, развитие сферы услуг, диверсификация экспорта, создание новых производств и предприятий, рациональное импортозамещение. Развитие промышленного комплекса столицы до 2025 года будет определяться обеспечением роста за счет модернизации, повышением уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции, развитием наукоемких экспортоориентированных производств.
Владимир Кухарев также отметил еще одну из важнейших задач развития Минска на предстоящую пятилетку:
– Максимально возможное сохранение производственных объектов на территории города с учетом их трансформации в современные инновационные предприятия.
Политика же рационального импортозамещения будет направлена на производство экономически эффективной импортозамещающей продукции:
– Планируются к освоению производства новые виды продукции: грузовой электромобиль грузоподъемностью 10 тонн, станции заряда тяговых аккумуляторных батарей электробусов, стационарные системы накопления электроэнергии, бланки биометрических документов и многое другое. Акцент будет сделан на создание и расширение инновационных производств: электрического транспорта, в том числе беспилотного, широкой гаммы продукции приборостроения, электроники, оптики, лазерной и теплоизоляционной техники, новых материалов и покрытий. Продолжится развитие новых методов лечения.
Владимир Кухарев также сообщил, что в предстоящей пятилетке свое дальнейшее развитие получит Минский городской технопарк:
– Количество его резидентов к 2025 году увеличится с 40 до 80, а объем производства продукции – более чем в 2 раза. И составит свыше 100 млн рублей. Площадь технопарка увеличится до 50 тысяч квадратных метров. Его расширение будет осуществляться на площадях, которые в настоящее время не используются или используются неэффективно.
В ходе работы форума делегаты обсудили основные направления развития города Минска на предстоящую пятилетку. Участие в собрании приняли председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей от города Минска, министры, представители местных органов исполнительной власти, а также профсоюзов и ряда политических партий и общественных организаций.
Фото: БЕЛТА
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Кухарев: акцент – на создание и расширение инновационных производств
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