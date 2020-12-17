В сети набирает популярность видео, на котором кот резко прерывает «общение» своей подруги с человеком, ударив ее несколько раз лапой по лбу.
Судя по происходящему в ролике, стая котов выпрашивает некое лакомство, однако один из них, видимо, решил, что он во чтобы то ни стало должен заполучить его первым. Пострадавшая от лапы соседа кошка спорить не стала, а уже более спокойно ждала свою порцию.
Забавное видео набрало более 830 тысяч просмотров в Twitter.
В комментариях под роликом пользователи тут же принялись жалеть пушистую, которой досталось, и пошутили про кота-абьюзера: "Оуу, бедная киса! Она так скромно замолчала", "Домашнее насилие в кошачьей семье!", "Скорее всего, дело происходит в кошачьем кафе, там нормально конкурировать за еду и внимание посетителей".
Чего только не сделают коты ради вкусного обеда!
Видео: ridus.ru
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«Куда без очереди?» – кошке влетело от кота за разговоры с человеком
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