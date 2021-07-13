Кучма рассказал, как власти Украины обманули людей в 1991 году

Украинский народ обманывали перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году. Об этом в интервью на YouTube-канале History Lab заявил бывший президент страны Леонид Кучма, сообщает РИА Новости.
"Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла", – поделился он.
Экс-президент рассказал, что расплата за ложь наступила, когда Россия начала торговать нефтью и газом по мировым ценам. Это привело к гиперинфляции на Украине, так как до распада СССР она платила за эти ресурсы по ценам "меньше чая, меньше воды", пояснил Кучма.
По его словам, получив независимость, Украина занималась самоуничтожением и растратила весь научно-технический и человеческий потенциал.
Он привел в пример ситуацию с торговлей оружием, отметив, что когда-то Украина была главным поставщиком в мире, однако впоследствии без боя сдала позиции.
"Не хватило мудрости, силы воли... по большому счету, ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал и принимает решения", – подчеркнул бывший глава Украины.
Всеукраинский референдум о независимости страны состоялся 1 декабря 1991 года – в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины.
Фото: ria.ru
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