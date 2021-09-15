Министр внутренних дел Иван Кубраков провел прием граждан в Мозыре. Подробности сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
Как отметили в МВД, в основном обращения касались качества проведения проверок по заявлениям граждан. «Некоторые не соглашались с приговором суда, другие интересовались причинами отказа в возбуждении уголовных дел либо прекращения дел об административных правонарушениях. Обращались к главе МВД и ранее уволенные сотрудники милиции с просьбой о восстановлении на службу. Несмотря на то что многие темы не относились к компетенции органов внутренних дел, Иван Кубраков дал заявителям подробные разъяснения. После тщательной проверки всем будут даны исчерпывающие ответы», – подчеркнули в МВД.
Во встрече также участвовала председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко. Как сообщили в МВД, «за внимательное отношение к людям и оказание помощи в решении бытовых вопросов министр поручил подготовить ходатайство о поощрении Елены Федоровны на имя губернатора региона».
– Многие из заявителей, которые пришли на прием, – это люди пожилого возраста. Не все из них имеют возможность приехать даже в областной центр, не говоря уже о столице. Мы стараемся проводить приемы граждан так, чтобы охватить всю республику, ведь министру намного легче приехать в любую точку страны, – сказал Иван Кубраков.
Он добавил:
– На прием записывали всех желающих, в том числе граждан, которые просто хотели пообщаться и выговориться. Мы выслушали каждого. Но есть вопросы, с которыми граждане обращаются на протяжении 10 лет. Поэтому еще раз свежим взглядом посмотрим на ситуацию.
Фото: МВД