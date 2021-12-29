Кубраков поздравил с праздниками медиков и ветерана ведомства во время визита в Республиканский госпиталь МВД

Министр внутренних дел Иван Кубраков посетил Республиканский госпиталь МВД и поздравил персонал и пациентов медицинского учреждения с наступающими праздниками, сообщили в ведомстве.
Иван Кубраков посетил открывшиеся после ремонта и модернизации палаты нескольких отделений госпиталя.
Глава МВД также посетил проходящего лечение 91-летнего пациента, ветерана органов внутренних дел, и вручил ему праздничный продуктовый набор.
– Всегда приятно, когда люди, побывавшие в госпитале, рассказывают о вашей заботе и улыбках, – отметил Иван Кубраков, обращаясь к медицинскому персоналу. – Несмотря на нагрузку, вы всегда находите слова поддержки для пациентов.
Министр внутренних дел поблагодарил коллектив госпиталя за профессиональную помощь людям и поздравил с наступающими праздниками.
Фото: МВД