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  2. Кубраков поздравил с праздниками медиков и ветерана ведомства во время визита в Республиканский госпиталь МВД

Кубраков поздравил с праздниками медиков и ветерана ведомства во время визита в Республиканский госпиталь МВД

Министр внутренних дел Иван Кубраков посетил Республиканский госпиталь МВД и поздравил персонал и пациентов медицинского учреждения с наступающими праздниками, сообщили в ведомстве.


Иван Кубраков посетил открывшиеся после ремонта и модернизации палаты нескольких отделений госпиталя.

Глава МВД также посетил проходящего лечение 91-летнего пациента, ветерана органов внутренних дел, и вручил ему праздничный продуктовый набор.


– Всегда приятно, когда люди, побывавшие в госпитале, рассказывают о вашей заботе и улыбках, – отметил Иван Кубраков, обращаясь к медицинскому персоналу. – Несмотря на нагрузку, вы всегда находите слова поддержки для пациентов.

Министр внутренних дел поблагодарил коллектив госпиталя за профессиональную помощь людям и поздравил с наступающими праздниками.



Фото: МВД
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