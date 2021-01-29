Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет

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БЕЛТА

В заседании принимает участие заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Александр Рахманов, руководители правоохранительных и иных органов госуправления.Открывая мероприятие, министр внутренних дел Иван Кубраков отметил, что в минувшем году основные акценты были сделаны на стабилизации общественно-политической обстановки. Протестные акции в постэлекторальный период и открытое противостояние органам правопорядка стали своего рода экзаменом для каждого сотрудника.подчеркнул руководитель ведомства.Что касается оперативной обстановки, то ситуация находилась и находится под контролем органов внутренних дел. Существенно изменилась структура общей преступности – ИТ-преступления составляют уже практически четвертую часть всех регистрируемых в республике. За прошлый год произошло более чем двукратное их увеличение.Проделана большая работа по обеспечению дорожной безопасности, но этого оказалось явно недостаточно. Впервые за последние годы возросло число жертв автоаварий (+13,5%). Больше погибло детей (+15,8%). Актуальна проблема с аварийностью по вине нетрезвых водителей и бесправников. МВД уже внесены предложения об усилении ответственности за данные деяния., – уверен Иван Кубраков. –Министр добавил, что 2021 год объявлен в стране Годом народного единства., – подчеркнул глава МВД.