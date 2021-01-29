Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет

В Минске на заседании коллегии Министерства внутренних дел подводятся итоги работы ведомства в 2020 году. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Фото из архива БЕЛТА
В заседании принимает участие заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Александр Рахманов, руководители правоохранительных и иных органов госуправления.
Открывая мероприятие, министр внутренних дел Иван Кубраков отметил, что в минувшем году основные акценты были сделаны на стабилизации общественно-политической обстановки. Протестные акции в постэлекторальный период и открытое противостояние органам правопорядка стали своего рода экзаменом для каждого сотрудника.
– Обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет, – подчеркнул руководитель ведомства.
Что касается оперативной обстановки, то ситуация находилась и находится под контролем органов внутренних дел. Существенно изменилась структура общей преступности – ИТ-преступления составляют уже практически четвертую часть всех регистрируемых в республике. За прошлый год произошло более чем двукратное их увеличение.
Проделана большая работа по обеспечению дорожной безопасности, но этого оказалось явно недостаточно. Впервые за последние годы возросло число жертв автоаварий (+13,5%). Больше погибло детей (+15,8%). Актуальна проблема с аварийностью по вине нетрезвых водителей и бесправников. МВД уже внесены предложения об усилении ответственности за данные деяния.
– Для милицейского ведомства важность составляет не только эффективность и качество выполняемых задач, но и отношение граждан к милиции в целом и каждому сотруднику в отдельности. Работа с населением должна строиться на неукоснительном соблюдении принципов уважения прав личности, внимательности к гражданам и их проблемам. Не мы должны себя хвалить, а работать так, чтобы люди нам говорили за это спасибо, – уверен Иван Кубраков. – Главный критерий – человечность! Необходим открытый диалог с обществом, нацеленный на развитие партнерских отношений.
Министр добавил, что 2021 год объявлен в стране Годом народного единства.
– Сегодня республика уверенно смотрит в будущее, и мы готовы противостоять любым вызовам и угрозам. Следуя общечеловеческим ценностям, соблюдая законы, мы сможем сохранить республику сильной и независимой, – подчеркнул глава МВД.
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