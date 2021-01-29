Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.18
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет

Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет

 В Минске на заседании коллегии Министерства внутренних дел подводятся итоги работы ведомства в 2020 году. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. 

Фото из архива БЕЛТА

В заседании принимает участие заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Александр Рахманов, руководители правоохранительных и иных органов госуправления. 

Открывая мероприятие, министр внутренних дел Иван Кубраков отметил, что в минувшем году основные акценты были сделаны на стабилизации общественно-политической обстановки. Протестные акции в постэлекторальный период и открытое противостояние органам правопорядка стали своего рода экзаменом для каждого сотрудника.

– Обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет, – подчеркнул руководитель ведомства.

Что касается оперативной обстановки, то ситуация находилась и находится под контролем органов внутренних дел. Существенно изменилась структура общей преступности – ИТ-преступления составляют уже практически четвертую часть всех регистрируемых в республике. За прошлый год произошло более чем двукратное их увеличение. 

Проделана большая работа по обеспечению дорожной безопасности, но этого оказалось явно недостаточно. Впервые за последние годы возросло число жертв автоаварий (+13,5%). Больше погибло детей (+15,8%). Актуальна проблема с аварийностью по вине нетрезвых водителей и бесправников. МВД уже внесены предложения об усилении ответственности за данные деяния.

– Для милицейского ведомства важность составляет не только эффективность и качество выполняемых задач, но и отношение граждан к милиции в целом и каждому сотруднику в отдельности. Работа с населением должна строиться на неукоснительном соблюдении принципов уважения прав личности, внимательности к гражданам и их проблемам. Не мы должны себя хвалить, а работать так, чтобы люди нам говорили за это спасибо, – уверен Иван Кубраков. – Главный критерий – человечность! Необходим открытый диалог с обществом, нацеленный на развитие партнерских отношений.  

Министр добавил, что 2021 год объявлен в стране Годом народного единства. 

– Сегодня республика уверенно смотрит в будущее, и мы готовы противостоять любым вызовам и угрозам. Следуя общечеловеческим ценностям, соблюдая законы, мы сможем сохранить республику сильной и независимой, – подчеркнул глава МВД.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Прощание с Лановым пройдет в Театре им. Вахтангова 1 февраля
В Витебске вынесли приговор мужчине за убийство лабрадора
Червяков: идеология новой пятилетки – счастливая семья, интеллектуальная страна, сильные регионы и государство-партнер
Тима Белорусских прокомментировал новость о своем задержании
Беларусь и Армения обсудили взаимодействие правоохранительных органов двух стран
Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на "Евровидении-2021" от России
Собрание столичных участников VI Всебелорусского народного собрания проходит в Минске
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1867 пациентов с COVID-19, выписаны 2200
Бендика выиграла спринтерскую гонку на чемпионате Европы по биатлону
БОО «Отдых в деревне» запустило инициативу по продвижению местной, натуральной и крафтовой продукции
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как правильно: партийцы или патриции?
«Раубичи» примут этап Кубка мира по фристайлу
Какая ты тачка? – тест
Белорусско-израильская научно-историческая видеоконференция по холокосту собрала широкий круг участников
Как проводит сезон резерв нашей биатлонной сборной
Наша мирная Беларусь: Городея с высоты птичьего полета
В столице экспонируются пейзажи семи белорусских художников
"Снежный снайпер" определил лучших юных биатлонистов Брестской области
Телеведущая канала ОНТ Наталья Немогай рассказала о секретах красоты и телевизионной кухни
Восстановление после COVID-19 стоит дорого, но государство на медицину выделяет финансы в необходимом объеме
Индустриальный парк «Великий камень» и зона особого развития «Мариэль» будут сотрудничать в привлечении инвестиций
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Дудики – штаны позора
С каким багажом белорусские биатлонисты подходят к чемпионату мира?
Грузия открывает границы для привитых от COVID-19 иностранцев
ЧМ-2021 по фигурному катанию пройдет в Стокгольме 22-28 марта
Украинец получил пять лет белорусской колонии за транспортировку амфетамина
Константин Костюченко — о создании монумента «Врата памяти» в мемориале «Тростенец» и развитии современной белорусской скульптуры
Посол Беларуси обсудил с представителями бразильского штата Гояс перспективы межрегионального сотрудничества
Что нужно знать о плеврите
Академик Александр Кильчевский: за годы независимости белорусская наука не только сохранила все лучшее, но и приумножила успехи
Работать за неофициальную зарплату сегодня готовы не многие. Но как полностью свести на нет серые расчеты?
Белорусская армия занимает достойные места в международных рейтингах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Дилемма
Лукашенко готов продолжить общение со студенческой молодежью
Несанкционированные акции в России и Беларуси идут как по одному сценарию
Что необходимо для увеличения численности населения
Лукашенко о волне протестов в России: после Беларуси расхлябанно к этим вопросам в постсоветских республиках не относятся
Лукашенко предлагает расширить полномочия молодежной организации и студенческого профсоюза
Белорусский рубль 29 января ослаб к трем основным валютам
В Мирском замке проходит «Неделя памяти»
К 2025 году в Минской области средняя зарплата увеличится в 1,5 раза
Лукашенко поделился с молодежью секретами воспитания детей
В Беларуси будет ужесточена ответственность за деструктивную деятельность в интернете
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Санкционный кактус
Лукашенко – о службе в армии по специальности: это надо сделать
Какие документы подделывают чаще всего и что грозит махинаторам
Молдаванин пытался через Беларусь попасть в Россию
Авторы
СКАНИРУЙТЕ