Кубраков о протестах: ни один сотрудник в боевых порядках не дрогнул

Скриншот из видео

Вечером 9 августа 2020 года деструктивные Телеграм-каналы пестрели фейками о том, что силовики по всей Беларуси сложили щиты. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявил:При этом руководитель ведомства подчеркнул, что координаторы протестов свою ставку делали на Минск. Была информация о том, что планируется захват власти и административных зданий именно в столице.рассказал Кубраков.