Кубраков о протестах: ни один сотрудник в боевых порядках не дрогнул

О том, что на самом деле происходило в день выборов 9 августа 2020 года в Беларуси, рассказывается во второй части документального фильма "2020", вышедшего на телеканале СТВ.
Скриншот из видео
Вечером 9 августа 2020 года деструктивные Телеграм-каналы пестрели фейками о том, что силовики по всей Беларуси сложили щиты. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявил:
- Ни один сотрудник в боевых порядках не дрогнул. Они знали, что подвести товарища нельзя.
При этом руководитель ведомства подчеркнул, что координаторы протестов свою ставку делали на Минск. Была информация о том, что планируется захват власти и административных зданий именно в столице.
- Координация через интернет позволяла оперативно управлять толпой. Но в течение буквально суток-двух мы выработали определенные механизмы для противостояния и с организаторам, и координаторам протестов, - рассказал Кубраков.