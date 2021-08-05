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  2. Кубраков о протестах: ни один сотрудник в боевых порядках не дрогнул

Кубраков о протестах: ни один сотрудник в боевых порядках не дрогнул

О том, что на самом деле происходило в день выборов 9 августа 2020 года в Беларуси, рассказывается во второй части документального фильма "2020", вышедшего на телеканале СТВ. 

Скриншот из видео

Вечером 9 августа 2020 года деструктивные Телеграм-каналы пестрели фейками о том, что силовики по всей Беларуси сложили щиты. Министр внутренних дел Иван Кубраков заявил:

- Ни один сотрудник в боевых порядках не дрогнул. Они знали, что подвести товарища нельзя.

При этом руководитель ведомства подчеркнул, что координаторы протестов свою ставку делали на Минск. Была информация о том, что планируется захват власти и административных зданий именно в столице. 

- Координация через интернет позволяла оперативно управлять толпой. Но в течение буквально суток-двух мы выработали определенные механизмы для противостояния и с организаторам, и координаторам протестов, - рассказал Кубраков. 
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