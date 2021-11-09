Кубраков: нарушений мигрантами белорусского законодательства не зафиксировано

Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, пишет БЕЛТА.
Около белорусско-польской границы. 8 ноября 2021-го
«Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно, – подчеркнул Иван Кубраков. –Действительно, их количество возросло. Однако они прилетают в нашу страну, имея визы, заселяются в гостиницы. Эти люди бегут от войны, пытаются пройти в Евросоюз. Мы, как гостеприимная страна, всегда готовы принять всех».
Глава МВД добавил, что задача органов внутренних дел по охране общественного порядка обеспечивается как в столице, так и в приграничных районах. «Хочу отметить, что на сегодня в Беларуси каких-то проблем, связанных с поведением мигрантов, нет. Мы постоянно ведем с ними профилактические беседы, и они правильно на них реагируют», – сказал министр.
Говоря о ситуации в приграничной зоне, Иван Кубраков обратил внимание на тот факт, что в случае обострения оперативной обстановки имеются резервы. «Но пока ничего не прогнозируется. В приграничных районах несут службу внутренние войска и территориальные органы внутренних дел: патрульно-постовая служба и другие подразделения, – указал он. – Каких-либо заявлений либо жалоб со стороны граждан приграничных районов нет. Те сообщения, которые поступают, только общего характера. Мы реагируем на них и обеспечиваем безопасность наших граждан».
Репортаж нашего корреспондента из приграничной зоны читайте по ссылке.