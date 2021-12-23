Кубраков на акции "Наши дети" в Радошковичах: хочу, чтобы на лицах детей всегда была улыбка

Душевно и по-праздничному атмосферно прошел детский утренник в ГУО «Радошковичский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Молодечненского района», на котором побывал и министр внутренних дел Иван Кубраков. Сотрудников его ведомства и эту школу связывает давняя дружба. Она, как и самая масштабная благотворительная акция, инициированная Президентом, длится больше 20 лет. Не одно поколение выпускников помнит эти теплые встречи.





Детские новогодние огоньки, на которые всегда приглашаются шефы, проходят здесь по-особенному. На этот раз учащиеся начальной школы удивили спектаклем –творческой интерпретацией "Алисы в Стране чудес". Приятным сюрпризом стал и ответный музыкальный подарок от ансамбля МВД. Кроме этого, было много и других подарков. По традиции гости сюда никогда с пустыми руками не приезжают. На этот раз презентовали школьную мебель и гимнастические скамейки для спортзала. И конечно же, новогодние угощения.



Сегодня учебно-педагогический комплекс посещают 51 дошкольник и 156 учащихся 1–11 классов. Также на базе учреждения находится социальный приют, в котором сейчас 13 детей, чьи родители временно не могут исполнять свои обязанности. Во время своего поздравления Иван Кубраков сделал акцент на том, что они, как никто другой, нуждаются в душевном тепле и ждут в эти дни своего чуда:





– Мы уже давно считаем себя не гостями, а друзьями этой школы. Сегодня, как всегда, приехали с подарками. Я хочу, чтобы на лицах детей всегда была улыбка. Чтобы не было такой формулировки, как "дети из неблагополучных семей", или "дети в трудной жизненной ситуации". И мы, взрослые, должны сделать все, чтобы возвратить их в счастливые семьи. Роднее родителей никого быть не может. К этой акции мои коллеги подключились по всей стране, во всех регионах посещаем детские дома и другие учреждения образования. Что касается благотворительности, то мы вышли на новый уровень. Стараемся помочь детям, которые особенно нуждаются в поддержке, тем, у кого есть проблемы со здоровьем, а также попавшим в разные трудные жизненные ситуации.



























































