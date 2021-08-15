«Кубок Белгазпромбанка» у «Мешков Брест»

Две победы и поражение – итог выступлений мешковцев на турнире. По ходу турнира белорусы одержали уверенные виктории над западными и восточными соседями. Лишь завершающий матч турнира закончился поражением для хозяев. Украинский «Мотор» со счетом на четыре мяча был сильнее.во время церемонии награждения отметил:В итоговом протоколе второе место у «Чеховских медведей», третье - «Азоты». Лучшими игроками турнира в своих клубах стали: «Мешков Брест» — Яка Малус, «Чеховские медведи» — Александр Котов, «Азоты» — Давид Давыдзик и «Мотор» — Айденас Малашинскас.