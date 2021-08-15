«Кубок Белгазпромбанка» у «Мешков Брест»

В Бресте завершился международный турнир по гандболу «Кубок Белгазпромбанка». На спортивной площадке сошлись клубы их Беларуси («Мешков Брест»), России («Чеховские Медведи»), Украины («Мотор») и Польши («Азоты»). В упорной борьбе кубок победителя в восьмой раз взяли брестские гандболисты.
Две победы и поражение – итог выступлений мешковцев на турнире. По ходу турнира белорусы одержали уверенные виктории над западными и восточными соседями. Лишь завершающий матч турнира закончился поражением для хозяев. Украинский «Мотор» со счетом на четыре мяча был сильнее.
Председатель Брестского областного исполнительного комитета Геннадий Барисюк во время церемонии награждения отметил:
- Брестчина по праву может гордиться своим чудесным гандбольным клубом. «Мешков Брест» наряду с Беловежской пущей и Брестской крепостью настоящая достопримечательность области. Благодаря мешковцам, Брест с уверенностью можно назвать гандбольной столицей Беларуси. Спасибо за ваши победы.
В итоговом протоколе второе место у «Чеховских медведей», третье - «Азоты». Лучшими игроками турнира в своих клубах стали: «Мешков Брест» — Яка Малус, «Чеховские медведи» — Александр Котов, «Азоты» — Давид Давыдзик и «Мотор» — Айденас Малашинскас.