Кубок Беларуси по легкоатлетическому кроссу и эстафете на призы «СБ. Беларусь сегодня» – стримы

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7 мая 2021 года в Могилеве проходят республиканские соревнования по легкоатлетическому кроссу на призы «СБ. Беларусь сегодня». А также республиканские соревнования по эстафетному бегу памяти заслуженного тренера Беларуси А.И. Киценко. За Кубок Беларуси поборются женщины и мужчины, юноши и девушки, юниоры. В финале всех участников ждет торжественная церемония награждения. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!