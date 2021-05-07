7 мая 2021 года в Могилеве проходят республиканские соревнования по легкоатлетическому кроссу на призы «СБ. Беларусь сегодня». А также республиканские соревнования по эстафетному бегу памяти заслуженного тренера Беларуси А.И. Киценко. За Кубок Беларуси поборются женщины и мужчины, юноши и девушки, юниоры. В финале всех участников ждет торжественная церемония награждения. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!
Торжественное открытие:
Соревнования:
Награждение:
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Кубок Беларуси по легкоатлетическому кроссу и эстафете на призы «СБ. Беларусь сегодня» – стримы
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