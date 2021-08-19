Кто уже получает извещения о транспортном налоге: МНС уточнило детали

Министр напомнил, что извещения будут направлены тем физическим лицам, у которых по состоянию на 1 июня есть транспортное средство. Этим гражданам будет начислен транспортный налог. В этом году он будет выражен авансовым платежом в размере 1 базовой величины., - отметил Сергей Наливайко.