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  2. Кто уже получает извещения о транспортном налоге: МНС уточнило детали

Кто уже получает извещения о транспортном налоге: МНС уточнило детали

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал о деталях начисления транспортного налога, который с 2021 года обязаны уплачивать все владельцы транспортных средств.


- Те физические лица, которые имеют личные кабинеты, уже получили уведомления о транспортных средствах, которые стоят на учете. И, по-хорошему, им надо бы свериться:  если есть какие-то неточности, то обратиться в органы ГАИ, чтобы привести в соответствие то, что числится и то, что есть по факту.

Министр напомнил, что извещения будут направлены тем физическим лицам, у которых по состоянию на 1 июня есть транспортное средство. Этим гражданам будет начислен транспортный налог.  В этом году он будет выражен авансовым платежом в размере 1 базовой величины. 

 - Я не вижу каких-то проблем с начислением этого налога или предпосылок для того, чтобы эти проблемы были. У нас выстроено взаимодействие с базой ГАИ, все выплаты начисляются в автоматическом режиме, - отметил Сергей Наливайко.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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