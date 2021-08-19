Кто уже получает извещения о транспортном налоге: МНС уточнило детали

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал о деталях начисления транспортного налога, который с 2021 года обязаны уплачивать все владельцы транспортных средств.
- Те физические лица, которые имеют личные кабинеты, уже получили уведомления о транспортных средствах, которые стоят на учете. И, по-хорошему, им надо бы свериться: если есть какие-то неточности, то обратиться в органы ГАИ, чтобы привести в соответствие то, что числится и то, что есть по факту.
Министр напомнил, что извещения будут направлены тем физическим лицам, у которых по состоянию на 1 июня есть транспортное средство. Этим гражданам будет начислен транспортный налог. В этом году он будет выражен авансовым платежом в размере 1 базовой величины.
- Я не вижу каких-то проблем с начислением этого налога или предпосылок для того, чтобы эти проблемы были. У нас выстроено взаимодействие с базой ГАИ, все выплаты начисляются в автоматическом режиме, - отметил Сергей Наливайко.