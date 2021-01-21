В лидской средней школе № 10 сформировано сразу два правовых класса

Педагоги уверены: их школа закладывает не только фундамент знаний, но и основы патриотизма.
Дать знанияВ 11 «А» начинается урок истории. За партами сидят девчонки и мальчишки в синей форме, очень похожей на милицейскую. Белые рубашки, галстуки, на плечах погоны с буквами «ЮК», на рукавах — герб Лиды. Ведет урок директор школы Владимир Семенов. Он просит ребят подготовиться к контрольной работе, а сам вспоминает, с чего все начиналось:
— В 2005 году заключили договор с Академией МВД и начали работать. Тогда никак не мог ожидать, что задумка моя не только воплотится в жизнь, но и будет существовать столько времени, принося свои плоды. Думаю, в первую очередь это заслуга сотрудников академии, которые на протяжении всех этих лет вели профориентационную работу. Особенно плодотворным можно назвать время, когда факультетом довузовской подготовки заведовал полковник Валерий Страмбургский. Во многом благодаря его стараниям учебное заведение оставалось объединяющим центром, который помогал руководителям и педагогам, распространяя передовой опыт. Можно сказать, отслеживался каждый ученик правовых классов, которых по всей стране около 70.
Примечательно, что будущие юристы и правоохранители не просто подают документы, а именно поступают после 9-го класса из других лидских школ.
— И в прошлые годы к нам приезжали ребята со всего города, — рассказывает директор. — Никто за руку не тащил. В нынешнем году немного волновались из-за сложившейся политической обстановки — вдруг никто не придет? А в итоге на стол положили в два раза больше заявлений, чем могла принять школа. Причем с учетом всех критериев: среднего балла свидетельства о неполном среднем образовании, оценок по профильным предметам, мотивации. Просмотрели обращения и поняли, что нет оснований для отказа. Все проходят. Подумали и решили набрать два правовых класса.
Развить патриотизмПо твердому убеждению Владимира Семенова, во все времена силовики не будут ходить в розовых рейтузах и с воздушными шарами. И они всегда будут жестко пресекать любые противоправные действия.
— А эти молодые люди, — кивает директор в сторону своих подопечных, — вряд ли совершат какие-то антиобщественные деяния — они уже являются добропорядочными гражданами. И это для нас гораздо важнее, нежели то, станут они юристами или нет.
— Сами ребята свое желание чем мотивировали?
— Вы у них и спросите, — предлагает наставник. — Кто-то идет по стопам родителей, как наша Полина Козловская: ее отец — старший участковый инспектор Лидского РОВД. Многие станут в своей семье первопроходцами. А пока ребята углубленно изучают обществоведение, историю Беларуси, иностранные языки. Чтобы не говорить о правовых аспектах на пальцах, организовываем дежурства с местной милицией, экскурсии в Академию МВД.
Учащийся 11 «А» Андрей Пышинский с детства мечтает расследовать преступления. На полках его книжного шкафа, помимо школьных учебников, детективы и исторические романы.
— Родители никак не влияли на мое решение стать следователем, — говорит высокий голубоглазый парень. — Мама у меня работает в банке, отец — предприниматель. Происходящие в нашей стране события показали, как важно оставаться патриотом. Правда всегда выплывает наружу, как ее ни прячь. По-другому не бывает.
Будущая выпускница Яна Гринюк хочет стать хорошим адвокатом. Улыбчивая активная девушка не скрывает:
— Мне сказали, что после учебы в правовом классе будет проще поступить на юридический факультет. Совершенно не пожалела, что перешла сюда из другой школы. Все друзья здесь просто замечательные. Один за всех и все за одного. Хотелось бы, чтобы так было и в жизни. Но, к сожалению, в обществе присутствуют и негативные явления. Люди порой совершают ужасные вещи. Очень важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности. Ведь безнаказанность может повлечь совершение новых злодеяний.
На перемене Владимир Семенов с гордостью приглашает в школьный музей «Военные моряки Лидчины». Чего здесь только нет: якорь Холла весом 260 килограммов, морское снаряжение, форма подводников разных лет, карты, раритетные фото и даже кусочек легендарной подлодки «Курск».
— Музейная комната является частью воспитательного процесса, — уверен педагог со стажем. — Военные, которые отовсюду приезжают в нашу школу на протяжении многих лет, рассказывают ребятам о чести, достоинстве, героизме. Школьники, в свою очередь, проводят интерактивные экскурсии.
Кроме военных моряков, в школу часто наведываются и бывшие выпускники, среди которых немало людей в погонах. Они с удовольствием вспоминают дружные школьные годы, учителей.
— Всего у нас было 13 выпусков, — уточняет Владимир Семенов. — Из 275 выпускников поступил в вузы и ссузы Беларуси 271 человек. Из них 73 — в учебные заведения юридического профиля, 27 стали курсантами Академии МВД, семеро пошли в другие учебные заведения силового блока. То есть каждый третий выпускник правового класса сохранил профиль. Это лучший показатель в Гродненской области и один из лучших в республике.
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