В лидской средней школе № 10 сформировано сразу два правовых класса

Педагоги уверены: их школа закладывает не только фундамент знаний, но и основы патриотизма.

Дать знания

Развить патриотизм

В 11 «А» начинается урок истории. За партами сидят девчонки и мальчишки в синей форме, очень похожей на милицейскую. Белые рубашки, галстуки, на плечах погоны с буквами «ЮК», на рукавах — герб Лиды. Ведет урокОн просит ребят подготовиться к контрольной работе, а сам вспоминает, с чего все начиналось:Примечательно, что будущие юристы и правоохранители не просто подают документы, а именно поступают после 9-го класса из других лидских школ.рассказывает директор.По твердому убеждению Владимира Семенова, во все времена силовики не будут ходить в розовых рейтузах и с воздушными шарами. И они всегда будут жестко пресекать любые противоправные действия.— кивает директор в сторону своих подопечных,— предлагает наставник.Учащийся 11 «А» Андрей Пышинский с детства мечтает расследовать преступления. На полках его книжного шкафа, помимо школьных учебников, детективы и исторические романы.— говорит высокий голубоглазый парень.Будущая выпускница Яна Гринюк хочет стать хорошим адвокатом. Улыбчивая активная девушка не скрывает:На перемене Владимир Семенов с гордостью приглашает в школьный музей «Военные моряки Лидчины». Чего здесь только нет: якорь Холла весом 260 килограммов, морское снаряжение, форма подводников разных лет, карты, раритетные фото и даже кусочек легендарной подлодки «Курск».— уверен педагог со стажем.Кроме военных моряков, в школу часто наведываются и бывшие выпускники, среди которых немало людей в погонах. Они с удовольствием вспоминают дружные школьные годы, учителей.— уточняет Владимир Семенов.