«Кто, если не мы?». Представляем песню группы AURA, посвященную СПБТ «Алмаз» МВД (ВИДЕО)
Как сообщал «Спецназ», прекрасным подарком для сотрудников СПБТ «Алмаз» МВД Беларуси на 30-летие легендарного спецподразделения стала песня группы AURA «Кто, если не мы?». Очередной хит Юлии Быковой и Евгения Олейника посвящен профессионалам антитеррора и «цепляет» слушателей не только энергичной мелодией, но и словами, близкими сердцу каждого бойца, патриота.
Представляем вашему вниманию песню и клип, созданный на основе уникальных кадров из видеоархива специального подразделения по борьбе с терроризмом.
Стихи и музыка: Евгений Олейник, Юлия Быкова (AURA).