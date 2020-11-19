Ксения Собчак предстала в образе осла

На днях Ксения Собчак и Максим Виторган отметили четырехлетие их сына Платона. На празднике журналистка предстала перед гостями в образе осла из «Бременских музыкантов» и исполнила одну из песен, звучавших в мультфильме.
– Аниматоры! Бойтесь! Начинаю отбирать ваш хлеб, – подписала видео Собчак.
В конце ролика Собчак спросила у сына: «Это мама или лошадь?» Платон ответил «лошадь», чем рассмешил гостей.
Помимо Максима Виторгана на семейном празднике присутствовала мать Ксении, член Совфеда Людмила Нарусова, и взрослая дочь Виторгана.
Напомним, что Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года, а в ноябре 2016 года у них родился сын Платон. После развода знаменитости продолжают вместе воспитывать ребенка несмотря на то, что у каждого своя семья.
Видео: instagram.com/xenia_sobchak