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Ксения Собчак предстала в образе осла

Знаменитая телеведущая переоделась в осла и разыграла сына. Забавным видео Собчак поделилась на своей официальной странице в Instagram. 

На днях Ксения Собчак и Максим Виторган отметили четырехлетие их сына Платона. На празднике журналистка предстала перед гостями в образе осла из «Бременских музыкантов» и исполнила одну из песен, звучавших в мультфильме.   


– Аниматоры! Бойтесь! Начинаю отбирать ваш хлеб, – подписала видео Собчак. 

В конце ролика Собчак спросила у сына: «Это мама или лошадь?» Платон ответил «лошадь», чем рассмешил гостей.

Помимо Максима Виторгана на семейном празднике присутствовала мать Ксении, член Совфеда Людмила Нарусова, и взрослая дочь Виторгана. 

Напомним, что Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года, а в ноябре 2016 года у них родился сын Платон. После развода знаменитости продолжают вместе воспитывать ребенка несмотря на то, что у каждого своя семья.  

Видео: instagram.com/xenia_sobchak
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