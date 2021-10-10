Ксения Собчак получила сотрясение мозга в смертельном ДТП под Сочи

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак попала в аварию в Сочи.
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
ДТП произошло 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. По предварительным данным, автомобиль Mercedes S500 выехал на встречную полосу и во время обгона столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, который перевозил 10 человек. В результате аварии погибло два пассажира, еще два человека пострадали.
По данным РЕН-ТВ, в автомобиле Mercedes находилась Ксения Собчак, которая уехала с места ДТП вместе с двумя пассажирами в аэропорт.
Позже на своей личной странице в Instagram телеведущая подтвердила, что она действительно была в авто, однако транспорт и водитель не ее:
- Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину.
Собчак также рассказала, что ей предлагали госпитализацию в Сочи, но она отказалась, так как хотела домой к сыну.
- Будет обследование, так как у меня ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди, - уточнила журналистка.
Водитель автомобиля Mercedes признал вину в ДТП, которое унесло жизни двоих человек.