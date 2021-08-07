Ксения Лебедева: в отношении литовского правительства пора действовать

Вчера их предки расстреливали белорусов, сегодня потомки расстреливают беженцев-мигрантов с Ближнего Востока. Кто будет завтра? Таким вопросом задалась тележурналист Ксения Лебедева в своей авторской программе «Ксения Лебедева LIVE», вышедшей сегодня в вечернем эфире телеканала Беларусь 1.



Напомнив о ситуации с убийством литовскими пограничниками на этой неделе мигранта из Ирака и осуждением действий «правоохранителей» Литвы со стороны ООН, литовского Красного Креста и иных международных организаций, Ксения Лебедева заметила:

- Слова - это лишь слова. В отношении литовского правительства пора действовать, вводить санкции, начинать расследование. Вчера их предки расстреливали белорусов, сегодня потомки расстреливают беженцев-мигрантов с Ближнего Востока. Кто будет завтра?

Комментируя очередной провокационный фейк, появившийся в оппозиционных интернет-помойках - лежащего под одеялом в пешеходном переходе человека без определенного места жительства, снимок которого был снабжен комментарием «Мы не можем утверждать, что на фото нелегалы, но и исключать вероятность того, что вскоре они заполнят белорусские города, мы тоже не можем», Ксения Лебедева заметила:

- Как всегда, их излюбленное «мы не можем утверждать». Если не можете, чувствуете себя несостоятельными - не утверждайте! А вот эти бла-бла-бла, чтобы лишний раз заставить людей нервничать, оставьте при себе, «сказки венского леса» оставьте своим беглым. Кстати, ближневосточные беженцы перемещаются теперь в Польшу. Вероятнее всего, в Литву они не хотят: не хотят свою жизнь закончить на литовской границе. А вот демократию Польши готовы проверить на прочность.





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