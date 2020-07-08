Самая молодая солистка продюсерского центра «СПАМАШ», обладательница Гран-при фестиваля «Славянский базар в Витебске» и лауреат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи сказала в интервью sb.by:
– Чудесно, что государство поддерживает молодые дарования, потому что пробиться самостоятельно порой бывает очень сложно. Важно, что на нас обращают внимание, для нас организуют различные конкурсы.
В День Независимости я была участницей торжественной церемонии запуска светомузыкального фонтанного комплекса, который Александр Лукашенко открывал вместе с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. Это было очень масштабное мероприятие – я поняла это еще во время репетиции. Я выступала на одной сцене с Дмитрием Колдуном, Юзари и даже Денисом Мацуевым! В тот день меня переполняли эмоции даже от одной мысли и возможности выступать на мероприятиях такого уровня! Могу также добавить, что государство дает мне все возможности для развития и продвижения. Я счастлива, что живу в Беларуси!
Опубликовано:
2005
Ксения Галецкая: государство дает возможности для развития
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ