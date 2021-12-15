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  2. Конституционный Суд: принятые ЕС санкционные документы противоречат Уставу ООН

Конституционный Суд: принятые ЕС санкционные документы противоречат Уставу ООН

Конституционный Суд Беларуси считает, что принятые Евросоюзом и некоторыми иностранными государствами документы, предусматривающие введение ограничительных мер в отношении Беларуси, противоречат ряду глав Устава ООН. Об этом говорится в решении Конституционного Суда Беларуси по делу «О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом, некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь». Оглашение этого решения состоялось сегодня в Минске.

(Будет дополнено.)

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