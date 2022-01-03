КС признал закон об изменении кодексов соответствующим Конституции Беларуси

Конституционный суд рассмотрел в открытом судебном заседании в порядке обязательного предварительного контроля конституционность закона "Об изменении кодексов". Как считает КС, устанавливаемое законом правовое регулирование, имеющее целью охрану человека, его прав и свобод, прав юридических лиц, общественных и государственных интересов, обеспечение защиты конституционного строя и правопорядка, согласуется с принципами и нормами Конституции.- говорится в его решении.При этом отмечается, что принятие закона обусловлено необходимостью совершенствования законодательного регулирования отношений в уголовной и административной сферах для обеспечения законности и правопорядка, гарантирования конституционных прав и свобод человека и гражданина.В частности, Уголовный кодекс дополняется статьей, предусматривающей, что организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации или приостановлении их деятельности, а равно организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.423-1 УК, наказываются штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.Одновременно из Кодекса об административных правонарушениях исключается ст.24.57, устанавливающая административную ответственность за незаконные организацию деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности.Конституционный суд полагает, что устанавливаемое законом правовое регулирование, направленное на усиление ответственности за незаконные организацию деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности, не выходит за рамки полномочий законодателя. Он исходя из необходимости обеспечения государством повышенной защиты отдельных общественных отношений на определенном этапе развития общества вправе устанавливать уголовную ответственность за совершение определенных общественно опасных деяний.Наряду с этим устанавливается, что лицо, добровольно прекратившее действия, предусмотренные ст.193-1 УК, и заявившее об этом государственным органам, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Это положение не распространяется на лиц, совершивших аналогичные действия в течение двух лет после добровольного прекращения действий, предусмотренных этой статьей.Закон "Об изменении кодексов" принят Палатой представителей 21 декабря 2021 года и одобрен Советом Республики Национального собрания 22 декабря 2021 года.