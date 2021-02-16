На крымских курортах уже стартовала подготовка к новому туристическому сезону, сообщает РИА Новости.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко пояснил, что разработан комплексный план мероприятий. Он также добавил, что главная задача всех структур – обеспечение безопасности для гостей.
- Мы понимаем, что ограничительные мероприятия, дезинфекция, социальная дистанция, соблюдение масочного режима останутся с нами еще на какое-то время. Но надеемся, что эти требования будут смягчаться, - прокомментировал руководитель ведомства.
В плане подготовки к курортному сезону - 140 мероприятий, в том числе улучшение качества мобильной связи и транспортной доступности к достопримечательностям. Из документа следует, что пляжи должны быть готовы до 1 июня.
- Работы много, но сезон планируется удачный, - подчеркнул он.
Фото: pixabay.com
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Крым начал готовиться к курортному сезону
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