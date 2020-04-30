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  2. Крутой: вопрос возврата денег туристам за путевки будет урегулирован

Крутой: вопрос возврата денег туристам за путевки будет урегулирован

Вопрос возврата денег туристам за путевки будет урегулирован. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра Дмитрий Крутой. По его словам, разрабатывается соответствующий документ. 

— Такой нормативный правовой акт разрабатывается. Мы несколько раз встречались с нашими ведущими ассоциациями, которые объединяют компании туристической отрасли. Для них этот вопрос сейчас очень важный и болезненный.

По словам Дмитрия Крутого, о конкретных параметрах и нормах, которые будут заложены в документе, говорить пока что рано. 

— Деньги, которые наши туристы заплатили за путевки в условиях раннего бронирования, сейчас находятся у конечных бенефициаров в Турции, Египте и других странах, закрытых в связи с жесткими карантинными мерами. Нужно понять финансовую схему, когда они смогут вернуть деньги, а наши туристические компании — оперативно рассчитаться с людьми. Этот момент является ключевым, и мы сейчас его отрабатываем, в том числе с привлечением банковских структур.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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