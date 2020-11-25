Заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой 26 ноября проведет стационарный личный прием граждан и представителей юридических лиц, сообщает БЕЛТА.
Фото: архив БЕЛТА
Прием начнется в 10:00 в приемной граждан по адресу город Минск, улица Кирова, 43 на основании предварительной записи.
Для выявления актуальных проблем жизнеобеспечения населения, вызывающих обеспокоенность людей и требующих оперативного решения, Администрация Президента продолжает работать с обращениями граждан и юрлиц. При этом используются различные формы подобного взаимодействия, включающие стационарные и выездные приемы граждан и представителей юрлиц в регионах, а также проведение прямых телефонных линий.
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Крутой проведет 26 ноября личный прием граждан и представителей юрлиц
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