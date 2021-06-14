Крутое аэровидео: соревнования по парному дрифту в «Стайках»

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В июньские выходные в «Стайках» прошли соревнования по парному дрифту. В парных заездах перед гонщиками стоит задача проехать трассу по максимально правильной траектории. Одновременно с этим соперники должны держаться как можно ближе друг к другу. Во время заносов автомобилей пилотам следует делать синхронные перекладки. На стадионе «Заря» спорткомплекса регулярно проходят мероприятия для любителей автоспорта.