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  2. "Круто, но не ожидал, что настолько". Суворовцам провели урок истории во Дворце Независимости

"Круто, но не ожидал, что настолько". Суворовцам провели урок истории во Дворце Независимости

Бравые, подтянутые, одетые с иголочки. Во Дворец Независимости пришли суворовцы. Для юношей в военной форме это не просто экскурсия – самый настоящий урок истории независимого государства. Наглядный и подробный.



Здесь – девятиклассники. Говоря языком Минского суворовского военного училища, воспитанники 3-го курса. Целая рота – 56 человек.

– Когда нам поступило предложение от командования посетить Дворец Независимости, наши ребята отнеслись к нему очень серьезно. Были рады, готовились. Вчерашний день, а особенно вечер прошел в заботах, хлопотах. Готовили форму одежды, приводили в порядок внешний вид. С этим проблем у нас нет никогда, но здесь случай особый, – вводит в курс дела командир четвертой роты суворовцев Алексей Русак. – Тех, кто не смог или не захотел прийти, нет. Ребята очень рвались, старались, хотели. Мы заточены на воспитание патриотов. Мальчишки полностью отдают себе отчет, осознают, кем станут в будущем. Кстати, и я очень рад, что мне оказано доверие, дана возможность посетить это место.


Стоит отметить, у суворовцев что ни день – то экскурсия. Патриотизму ребят учат не по учебникам – на конкретных примерах. Посещая знаковые достопримечательности страны: музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс "Хатынь", "Линия Сталина" – программа обучения у воспитанников МСВУ самая что ни есть насыщенная. И вправду, лучше один раз увидеть и прочувствовать, чем сто раз услышать. Мало того:

– Эту экскурсию можно и нужно считать частью учебной программы, – замечает Алексей Русак.

Строевая выучка суворовцев и дисциплина четко читается даже на фотографиях, которых во всевозможных залах Дворца Независимости было сделано как всегда много. Спины – выпрямлены, строгость – подчеркнута. Сразу видно – будущие военные. Однако все же – мальчишки. И эмоции у них зашкаливают.

– Когда мне сказали, что я пойду во Дворец Независимости, то сразу подумал, что это круто. Но я не ожидал, что настолько. Считал, что это здание будет похожим на Дворец Республики или Дворец спорта. Но обстановка здесь оказалась совсем другой. Мне как открыли глаза! Я будто бы в какое-то королевство попал, в замок. Больше всего мне понравился Зеленый зал, где проходила встреча "нормандской четверки". Там очень комфортно. А еще мне понравилось, что все залы разные. Видно, что художники сильно постарались, – доволен суворовец Ярослав Буравский.

В Минском суворовском военном училище уверены: некоторые из этих ребят сюда еще вернутся. В качестве участников ежегодного рождественского бала.

– И мне очень хотелось бы попасть на такой бал, – мечтает суворовец Влад Ильющенко. – Просто стремлюсь к этому. Уроки танцев, кстати, у нас каждую неделю. Танцевать мы учимся различные виды танцев, и у нас прекрасно это получается.


Владислав, к слову, будущий летчик. Поэтому не задать вопрос про Андрея Ничипорчика и Никиту Куконенко, пилотов, которым Президентом как раз сегодня были посмертно присвоены звания "Герой Беларуси", мы не можем.

– А сам бы не побоялся ценой собственной жизни спасти столько людей и героически увести самолет от жилого квартала? – интересуемся.

– Я бы переборол свой страх! – без тени сомнения отвечает он.







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Фото: Егор Ермалицкий
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