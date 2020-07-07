Крупный пожар тушат спасатели в Луганской области Украины

К тушению возгорания привлечено уже почти 300 пожарных, сообщает "Униан".

Фото: МЧС Украины

Огонь подобрался к населенным пунктам в Луганской области Украины, жителей поселков Волчье и Смоляниновое Новоайдарского района будут эвакуировать.



Как заявили в пресс-службе ГСЧС Луганской области, горит примерно 85 га территории, и хотя пламя локализовано, в связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров.



– В настоящее время происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов, – сказано в заявлении.

Известно, что пожар тушат 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человека личного состава и 11 единиц пожарной техники. К ликвидации масштабного пожара также присоединятся харьковские и полтавские спасатели.