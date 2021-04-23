Сегодня в горах префектуры Гумма в центральной части главного острова Японии Хонсю разгорелся крупный лесной пожар. В его тушении в настоящий момент участвуют вертолеты Вооруженных сил страны. На земле с возгоранием борются пожарные дружины, полиция и добровольцы из числа местных жителей, передает ТАСС.
Согласно информации агентства Kyodo, пожар унес жизнь по меньшей мере одного человека, 72-летнего пенсионера. Кроме того, в огне сгорело несколько домов.
Пожар уничтожил не менее 40 га леса, сейчас огонь быстро распространяется по сухой траве. С целью устранения возгорания в зону бедствия оперативно перебрасывают пожарные вертолеты из других префектур.
Фото: pixabay.com
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Крупный лесной пожар охватил центр Японии
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