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Крупные предприятия Китая полностью возобновили работу

Крупные китайские компании полностью восстановили работу после ограничений, связанных с эпидемией нового коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.


Крупные компании возобновили работу на 100%, отметил он. «Что касается малых и средних коммерческих организаций, у них ситуация тоже лучше, чем можно было ожидать: там показатель превышает 80%».

Пока, по словам чиновника, производители имеют дело с недостаточным спросом и сокращением числа заказов, пишет ТАСС.

В Китае за время эпидемии коронавируса число заразившихся превысило 82,3 тыс., смертность составляет 4% — умерли более 3,3 тыс. человек.

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Фото: РЕЙТЕР
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