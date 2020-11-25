В центре столицы автомобиль Toyota вылетел на площадку около монумента Победы, загорелся и оказался на обратной стороне кольца, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
ДТП произошло накануне вечером в 21:40. Иномарка двигалась по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы. На кольце водитель не остановился, наехал на бордюр – так он оказался на ступенях монумента. Затем врезался в ограждение и оказался на обратной стороне кольца. Автомобиль загорелся, до приезда спасателей огонь тушили прохожие.
За рулем был 33-летний житель Борисова, его сразу госпитализировали.
Выясняются обстоятельства происшествия, устанавливается, в каком состоянии находился водитель.
Борисовчанин более 40 раз привлекался к ответственности по линии ГАИ. К нему применялись различные меры воздействия, в том числе лишение прав за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.
Видео: МВД
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Серьезное ДТП в Минске. Автомобиль пролетел через монумент и загорелся
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