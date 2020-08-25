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  2. Крупнейший центр техподдержки БЕЛАЗ открыт в Кемеровской области России

Крупнейший центр техподдержки БЕЛАЗ открыт в Кемеровской области России

Самый крупный в сервисной инфраструктуре ОАО «БЕЛАЗ» Центр технической поддержки БЕЛАЗ, шестой по счету в Российской Федерации, открылся 24 августа в Беловском городском округе Кемеровской области. Открытие центра – важный шаг навстречу потребителям по поддержке работоспособности техники БЕЛАЗ на высоком уровне и существенному уменьшению эксплуатационных расходов, сообщили в пресс-службе предприятия.



В торжественном открытии центра приняли участие министр промышленности Кузбасса Леонид Старосвет, министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко.

– В центре собраны все компетенции в области технической поддержки, обслуживания и ремонта карьерной техники «БЕЛАЗ», которые будут реализовываться по документации, чертежам, разработанным компанией «БЕЛАЗ», что в конечном счете гарантирует очень высокое качество восстановительного, текущего и гарантийного ремонта, – отметил в своем выступлении министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик.

Строительство Центра технической поддержки, которое началось в 2018 году, осуществлял официальный представитель ОАО «БЕЛАЗ» в регионе – компания «БЕЛАЗ-24». Общая площадь центра, который займется обслуживанием карьерной техники «БЕЛАЗ», работающей в Кемеровской области и соседних российских регионах, составляет около 15 000 квадратных метров. По своим размерам и оснащению Центр технической поддержки в Кузбассе стал самым крупным в мире в сервисной инфраструктуре БЕЛАЗа, кроме того, проект вошел в федеральную программу по развитию моногородов Российской Федерации.


От Министерства промышленности Беларуси коллективу компании «БЕЛАЗ-24» была вручена почетная грамота за успешную реализацию проекта по строительству Центра технической поддержки БЕЛАЗ в Кемеровской области – Кузбассе.

Предназначенный для оказания полного спектра услуг по техобслуживанию и ремонту карьерной техники БЕЛАЗ всех моделей и классов грузоподъемности, центр расположился на площади около 15 тысяч квадратных метров и состоит из трех корпусов – административного, логистического и производственного для ремонта узлов и агрегатов карьерных самосвалов. Инфраструктура продумана до мелочей: к примеру, подъезд транспорта к центру будет осуществляться по новой технологической дороге, благодаря чему нагрузка на дороги общего пользования не увеличится.

Уникальность центра заключается в том, что он оснащен полным комплектом современного специализированного оборудования для проведения капитальных и текущих ремонтов узлов и агрегатов белорусских карьерных самосвалов грузоподъемностью 30–450 тонн, ремонта гидравлических систем и электропривода. В логистическом корпусе площадью 3158 квадратных метров представлен широкий ассортимент оригинальных запасных частей для БЕЛАЗов и иных комплектующих заводов-смежников. Особое внимание при этом уделяется созданию оптимальных условий – соблюдению норм по температуре, влажности, вентиляции. Главная задача – обеспечить возможность для проведения в кратчайшие сроки всех видов ремонта карьерной техники марки «БЕЛАЗ» и сделать процесс взаимодействия с потребителями максимально удобным.

Административный корпус центра площадью 4015 квадратных метров включает в себя не только кабинеты инженерно-технического персонала, химическую лабораторию и рабочие зоны подразделений, но и всю необходимую для эффективной деятельности инфраструктуру (столовую, медицинский пункт, пункт охраны). На базе центра расположены и учебные классы, где будут проходить курсы повышения квалификации для работников отрасли,  подготовка специалистов, практические занятия для студентов профильных учебных учреждений региона.


Новый Центр технической поддержки БЕЛАЗ войдет в число самых крупных работодателей и налогоплательщиков города Белова. Его запуск обеспечит рабочие места для 278 жителей региона, а объем налоговых поступлений до 2028 года должен превысить сумму в 750 миллионов российских рублей. По оценке специалистов ОАО «БЕЛАЗ», центр сможет выйти на проектную мощность уже в 2022 году.

В ознаменование этого знакового события была открыта памятная кедровая «Аллея дружбы», которая стала зримым воплощением плодотворного сотрудничества.

Строительство и ввод в эксплуатацию Центра технической поддержки БЕЛАЗ в Кузбассе – важный этап в истории многолетнего партнерства Кузбасса и Белорусского автомобильного завода.

Фото: belaz.by
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