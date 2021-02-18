Белорусская молочная продукция в период высокого спроса на продукты питания имеет все шансы потеснить конкурентов из Евросоюза и Новой Зеландии, такое мнение высказал официальный представитель крупнейшей мировой компании-производителя сельхозпродукции из Сингапура Olam International в Беларуси Александр Казючиц.
- При этом использование площадки Белорусской универсальной товарной биржи не только обеспечит отечественным экспортерам максимально выгодные ценовые условия, но и поможет расширить географию внешней торговли. Биржевые торги особенно эффективны, когда рынок на подъеме, а сейчас именно этот случай, - добавил он.
По словам собеседника, мировая узнаваемость производимой в Беларуси молочной продукции растет. К примеру, деловые партнеры Olam в странах Юго-Восточной Азии постоянно интересуются закупкой именно белорусского сухого молока и сыворотки.
- Поставляем большие объемы молокопродуктов в Бангладеш. Так вот некоторые местные покупатели специально заказывают сухое молоко белорусского производства. То есть у малазийцев уже есть доверие к бренду «сделано в Беларуси», и они готовы платить за него. В целом, на мой взгляд, Юго-Восточная Азия очень перспективное направление для белорусских предприятий, которое может стать хорошим дополнением к рынку Российской Федерации. Главное -- обеспечить ритмичность поставок, строгий контроль качества, надлежащую упаковку и проработать оптимальную логистику. Диверсификация экспортных рынков надежно застрахует белорусских поставщиков от любых конъюнктурных изменений и позволит формировать более гибкую сбытовую политику, – считает Александр Казючиц.
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Крупнейший производитель сельхозпродукции из Сингапура: торги на БУТБ дают белорусской молочке шанс потеснить конкурентов из Евросоюза
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ