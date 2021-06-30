Крупнейший город центральной Австралии закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

(06:30 мск)– уточнили отметил, что въезд и выезд из населенного пункта находится под контролем.Вместе с тем он добавил, что жесткий карантин в городе был объявлен после обнаружения индийского штамма "Дельта" у одного из сотрудников золотого рудника Танами. Мужчина находился на работе в течение нескольких дней, а после направился из Алис-Спрингс в Аделаиду, где медики и подтвердили его диагноз. Согласно сведениям департамента здравоохранения Северной территории, примерно 900 человек могли общаться с заболевшим во время его работы на руднике.Правительство штата Южная Австралия, административным центром которого является Аделаида, сегодня сообщило о пяти случаях заболевания COVID-19 после 212 дней с нулевым приростом числа инфицированных. Считается, что все заразившиеся контактировали с одним источником коронавируса. В региональном департаменте здравоохранения отмечают, что в группе риска находятся примерно 100 человек, которые могли заболеть из-за прибывшего из Алис-Спрингс работника рудника.Фото Таты Кавериной