Крупнейший населенный пункт центральной Австралии Алис-Спрингс закрыли на 72-часовой карантин. Отмечается, что причиной данного решения стала обнаруженная вспышка коронавирусной инфекции среди шахтеров золотого рудника Танами, передает ТАСС.
– Начиная с 13:00 среды (06:30 мск) Алис-Спрингс будет полностью закрыт на 72 часа. Это также относится и ко всем населенным пунктам в регионе, и к общинам [аборигенов]. Жители закрытых на карантин районов могут приезжать в Алис-Спрингс для покупки продуктов, товаров первой необходимости и лекарств, – уточнил глава правительства Северной территории страны Майкл Ганнер и отметил, что въезд и выезд из населенного пункта находится под контролем.
Вместе с тем он добавил, что жесткий карантин в городе был объявлен после обнаружения индийского штамма "Дельта" у одного из сотрудников золотого рудника Танами. Мужчина находился на работе в течение нескольких дней, а после направился из Алис-Спрингс в Аделаиду, где медики и подтвердили его диагноз. Согласно сведениям департамента здравоохранения Северной территории, примерно 900 человек могли общаться с заболевшим во время его работы на руднике.
Правительство штата Южная Австралия, административным центром которого является Аделаида, сегодня сообщило о пяти случаях заболевания COVID-19 после 212 дней с нулевым приростом числа инфицированных. Считается, что все заразившиеся контактировали с одним источником коронавируса. В региональном департаменте здравоохранения отмечают, что в группе риска находятся примерно 100 человек, которые могли заболеть из-за прибывшего из Алис-Спрингс работника рудника.
Фото Таты Кавериной
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Крупнейший город центральной Австралии закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
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