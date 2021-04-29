Крупнейшие зарубежные профсоюзы нефтехимической отрасли приняли заявление в поддержку белорусских работников

Солидарную поддержку предприятиям Беларуси выразила Международная конфедерация нефтегазстройпрофсоюзов.
Эта организация представляет интересы более чем 1,7 миллиона работников из восьми стран: России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины, Узбекистана и Беларуси.
Напомним, в середине апреля текущего года Соединенные Штаты Америки заявили о возобновлении санкций против крупнейших предприятий нефтехимической отрасли. Среди них – ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «Белшина» и др.
– Представители Нефтегазстройпрофсоюза России и профсоюзы нефтехимической отрасли Казахстана лично прилетели в Беларусь, чтобы поддержать работников тех предприятий, которые попали в санкционный список. Введенные ограничения могут коснуться и предприятий-партнеров из стран Евразийского экономического союза. При этом нарушив сложившиеся за годы взаимодействия производственные цепочки. Например, ОАО «Белшина» получает сырье из 57 стран мира, в том числе из России и Казахстана. Потребителями продукции в том числе являются «АвтоВАЗ», «Ростсельмаш», КАМАЗ, ГАЗ и другие мировые промышленные гиганты, – сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов. – Также крупнейшими российскими поставщиками сырья на «Нафтан» являются «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Также поставки осуществляют «Татнефть», «Русснефть» и «Нефтиса». Поставщик российского газа на «Гродно Азот» – глобальная энергетическая компания «Газпром». Под ударом может оказаться каждое из предприятий, вне зависимости от того, что ограничения введены против белорусских компаний. Как следствие – снижение уровня занятости и заработной платы работников отрасли и других стран.
Затрагиваются интересы и нефтехимической сферы Казахстана, поскольку между странами уже подготовлено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве по поставкам нефти.
– Представители США отказываются признавать, что в первую очередь от санкций страдают рядовые работники, которые не нарушали норм национального и международного права, не несли угрозы региональной и мировой стабильности и безопасности, – отметили в пресс-службе ФПБ. – В условиях грубого вмешательства в работу предприятий крупнейшие международные объединения профсоюзов выразили солидарность с белорусскими трудящимися и предложили совместно выработать стратегию ответа на введение санкций.
К слову, ранее Белхимпрофсоюз, который объединяет более 140 тысяч работников, принял свое заявление против возобновления экономических санкций США в отношении отдельных предприятий отрасли.
Фото: архив БЕЛТА
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Крупнейшие зарубежные профсоюзы нефтехимической отрасли приняли заявление в поддержку белорусских работников
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