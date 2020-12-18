Крупнейшая Минская ТЭЦ- 4 готова работать в паре с БелАЭС

Отличный подарок подготовил коллектив Минской ТЭЦ-4 к своему профессиональному празднику – Дню энергетика, отмечаемому 22 декабря. Тут установили и только что приступили к проверке четырех электрических котлов мощностью по 40 мегаватт каждый для выработки горячей воды, которая будет поступать в столицу.



– В течение ближайших трех суток новое оборудование, обладающее высоким коэффициентом полезного действия, вступит в эксплуатацию, – заверил главный инженер Минской ТЭЦ-4 Михаил Баньковский. – Оно предназначено для преобразования электрической энергии, вырабатываемой в ночное время, когда ее потребление минимальное, в тепловую.



В том числе таким образом можно будет использовать и электричество, производимое Белорусской АЭС. Для этого от энергоузла в Молодечно проложена мощная линия электропередач. Всего в стране, сообщили корреспонденту «СБ. Беларусь сегодня» в ГПО «Белэнерго», только в этом году установлены электрокотлы общей мощностью 826 мегаватт.