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  2. Крупко: за прошедший год Беларусь отправила на экспорт продуктов на 5,8 миллиарда долларов

Крупко: за прошедший год Беларусь отправила на экспорт продуктов на 5,8 миллиарда долларов

На базе СПК «Свислочь» Гродненского района с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко прошел республиканский семинар-совещание по вопросам кормопроизводства и готовности сельскохозяйственных организаций к уборке трав. Специалисты министерства, заместители председателей облисполкомов, курирующие аграрную отрасль, председатели комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию, их заместители по растениеводству и механизации, главные ветеринарные врачи областей ознакомились с применением прогрессивных технологий заготовки высококачественных травяных кормов, повышением эффективности кормопроизводства, посмотрели современную кормозаготовительную технику. 


Место встречи выбрано неслучайно. По своим производственным и экономическим показателям сельхозкооператив является одним из лучших в стране, ежегодно становится победителем или занимает одно из призовых мест в областном соревновании по кормопроизводству. Здесь всегда весьма ответственно подходят к заготовке кормов, применяя современные технологии и эффективную высокопроизводительную технику. Поэтому специалистам было что посмотреть и чему поучиться, тем более что косовица в «Свислочи» уже стартовала. 

Кормопроизводство – очень важное направление в сельскохозяйственной отрасли. Без достаточного количества высококачественных кормов невозможно решить те задачи, которые поставлены перед аграриями Всебелорусским народным собранием и запланированы на нынешнюю пятилетку. Это отметил Иван Крупко:

– Объем производства товарной продукции за пять лет необходимо увеличить на 14 процентов и получить дополнительное ее количество для реализации на внешнем рынке. За прошедший год Беларусь отправила на экспорт продуктов на 5,8 миллиарда долларов, задача на пятилетие – 7 миллиардов. На продукцию животноводства – молоко и мясо – приходится примерно 50 процентов всей выручки.  За пять ближайших лет в производстве молока надо прирасти на 1,7 миллиона тонн и довести его валовое производство до 9,2 миллиона, получить в среднем от одной коровы 6,5 тысячи килограммов молока.

Иван Иванович также подчеркнул, что одна из главных проблем, которая сегодня мешает животноводам иметь более высокие экономический показатели, – неэффективное использование кормов. Если лучшие хозяйства на один центнер продукции расходуют 0,6–0,7 центнера кормовых единиц, то в целом по Беларуси этот показатель равен 1,05. Там, где высокая эффективность, больше возможностей развиваться. Поэтому отстающим надо постепенно подтягиваться до уровня передовиков. 

Для этого следует улучшать состав трав. Сегодня бобовые в структуре посевных площадей занимают 25 процентов. За пятилетку этот показатель надо довести до 90 процентов, для чего ежегодно перезалужать 20–25 процентов площадей. Травы обязательно убирать своевременно, не допуская их перерастания, важно максимальное количество энергии, белка. Тогда будут хорошими и надои, и привесы. 


Кстати, травы нынче уродили неплохие, повсеместно не хуже прошлогодних, а порой даже и лучше. Как, например, в том же СПК «Свислочь». Поэтому руководством Минсельхозпрода перед аграриями страны поставлена задача: заготовить с первого укоса не менее кормов, чем годом ранее.

Правда, техника для этого пока еще не везде готова. Если четыре области уже почти полностью подготовили ее и даже вывели на луга, то Витебская и Гомельская еще готовят свои кормозаготовительные машины и прицепные агрегаты. 

Заместитель министра Владимир Гракун напомнил, что Глава государства требует создать прочную кормовую базу с полуторагодичным запасом кормов в каждой сельхозорганизации, исключить их закладу в курганы и нарастить в полимерные материалы. Как выполняются эти поручения? Если в целом в минувшем году заготовлен необходимый объем кормов – 31 центнер кормовых единиц на одну условную голову, то в некоторые – менее 20. А 11 сельхозпредприятий уже несколько лет подряд не могут обеспечить себя травяными кормами. Что касается специализированных хранилищ для кормов, то в целом по республике при нынешних объемах заготовки их достаточно. Однако в некоторых хозяйствах все же не хватает сенажных траншей. 

В последние годы наблюдается устойчивая динамика роста объемов производства кормов по прогрессивной технологии с применением полимерных материалов. Если в 2016-м такого корма было запасено 620 тысяч тонн, то в 2020-м – 1 миллион. Вместе с тем технические возможности позволяют заготавливать 1,3 миллиона тонн. Выйти на этот объем – ближайшая задача. К сожалению, еще не повсеместно уделяется должное внимание такому важному элементу в заготовке качественных кормов, как применение консервантов. К примеру, в Витебской и Гомельской областях с консервантом в прошлом году было заложено лишь 35 и 22 процента травяных кормов, в то время как в целом по республике – 68. 

По-прежнему острой остается и проблема белка. Для развития высокопродуктивного животноводства она должна решаться с помощью расширения площадей под зернобобовые культуры.

– Этот источник белка используется абсолютным большинством хозяйств крайне недостаточно. Посевные площади зернобобовых в последнее десятилетие не превышают 210 тысяч гектаров при расчетной потребности 350, из-за чего ежегодно приходится дополнительно закупать белковое сырье, – констатирует Владимир Гракун. – Кроме того, структура имеющихся площадей многолетних трав у некоторых еще далека от оптимальной. Поэтому необходимо больше сеять бобовых и бобово-злаковых трав. По сбору переваримого протеина с гектара посева многолетние бобовые травы превосходят зерно в три-четыре раза. Это эффективно и экономически. Так, себестоимость кормовой единицы в травах в 2,6 раза ниже, чем в зерне, и в 4–6 раз, чем в покупаемых комбикормах. 


В текущем году сельхозорганизациями республики планируется надоить 7,8 миллиона тонн молока и произвести 650 тысяч тонн говядины. На одну условную голову заготовить 49 центнеров кормовых единиц всех видов фуража, из которых 31 центнер травяных. Задача непростая, но вполне выполнимая, считают в Минсельхозпроде. 

Более серьезные цели ставят перед собой кормозаготовители Гродненщины. По словам председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерия Хелского, ныне на одну голову КРС сельхозпредприятия области намерены заготовить 32,1 центнера кормовых единиц травяных кормов. Структура многолетних трав и луговых угодий позволяет с первого укоса иметь примерно 10 центнеров кормовых единиц. Что касается технологии заготовки кормов в пленку, то тут применяются два ее вида – оборачивание в пленку прямо в поле, а также после доставки зеленой массы  к месту хранения. Второй способ более эффективный, поскольку во время транспортировки пленка не повреждается. 

Важный момент – строгое соблюдение технологии закладки кормов. За этим в регионе будут следить специалисты самих хозяйств, а также различных районных и областных структур. На сегодняшний день более 800 сенажных траншей в области уже полностью готовы принять корма нового урожая. Для быстрого исследования качества кормов областной Агропромышленный союз приобрел специальную мобильную экспресс-лабораторию. Она прямо в полевых условиях способна определить питательность кормов и зеленой массы. Это очень удобно для контролирования качества готового и будущего фуража. 

















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Фото: Алексей БИБИКОВ
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