Крупко: важное значение имеют наведение порядка и технологическая дисциплина

Иван Крупко, утвержденный сегодня депутатами Гомельского областного Совета депутатов в должности председателя Гомельского облисполкома, выступая перед активом области на встрече с Президентом, подчеркнул, что назначение для него – это знак высокого доверия и ответственности. Он подчеркнул, что главной целью своей работы считает повышение уровня и качества жизни людей:
– Для этого нужна сильная, мощная команда единомышленников – вертикали власти, руководителей предприятий и общественных организаций, а также постоянный мониторинг всех сложных проблем и поиск их решений.
Говоря об экономике региона, он подчеркнул, что начатые проекты будут поддержаны и закончены, при это будет проведена их ревизия :
– Они должны быть полезны для области в целом и для страны.
По словам Крупко, не менее важное значение имеют наведение порядка и технологическая дисциплина.
– В области за эти годы сделано много. Предстоит сделать еще больше. В своей деятельности буду опираться на каждого из вас и на всех гомельчан, – подчеркнул новый губернатор области.
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