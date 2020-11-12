Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко заявил во время своего доклада Президенту. При этом назвал следующие цифры:
– В результате за 10 месяцев года объем производства и роста сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств вырос на 104,6 процента. В сельхозпредприятиях –на 106,7 процента. С ростом к уровню прошлого года сработали все регионы.
Фото: БЕЛТА
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Крупко: в 2020 году аграрии сдали серьезный экзамен на профессионализм, компетентность, а самое главное – на самоотдачу и преданность своему делу и стране
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