Крупко: уборка зерновых в Беларуси может быть завершена за 22 погожих дня

- отметил Иван Крупко.По состоянию на пятницу, зерновые и зернобобовые убраны с площади 221,2 тыс. га (10,07% плана). Намолочено 814,2 тыс. т зерна при урожайности 36,8 ц/га. Озимые крестоцветные убраны с 277,2 тыс. га (79,4%). Лен вытереблен на 16,4 тыс. га (33,7%). Проходят работы по заготовке кормов. Вторым укосом скошены травы с площади 647,6 тыс. га (79,1%), заготовлено 3,7 млн т кормовых единиц.Для уборки урожая имеется 8,5 тыс. комбайнов, для доработки - 2,3 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов. Готовность сушилок по стране - 95%.