Крупко: повышение уровня и качества жизни людей будет основным приоритетом моей работы

Об этом заявил сегодня журналистам новый председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Он признался, что новое назначение стало для него весьма неожиданным.
– Это очень высокое доверие Главы государства, очень ответственно перед Президентом, страной, жителями Гомельской области. Прежде всего предстоит обратить внимание на проблемы в сфере АПК, наведение порядка, совершенствование технологий. Объединить команду единомышленников, чтобы достичь поставленных Президентом целей. Разобраться в реализуемых и перспективных проектах в промышленности. Повышение уровня и качества жизни людей будет основным приоритетом моей работы.
Оценивая опыт работы в должности министра сельского хозяйства и продовольствия, Иван Крупко отметил, что считает очень высоким достижением увеличение экспорта белорусских продуктов питания, которые сегодня поставляются более чем в сто стран мира, до 6,5 миллиарда долларов:
– Есть еще большой потенциал. Приоритеты расставлены, есть определенный план развития агробизнеса на 2021–2025 годы, который, я надеюсь, даст эффект, и те задачи, которые стоят перед Минсельхозпродом, будут выполнены.
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